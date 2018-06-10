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10 Haziran 2018 10:04

Kaymakam Hamitoğlu’ndan hane ziyareti

Bitlis’in Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, ev ziyaretlerinde bulunarak ailelerin ihtiyaç ve sıkıntılarını yerinde dinliyor.

Kaymakam Hamitoğlu’ndan hane ziyareti

10 Haziran 2018 10:04


Kaymakam Hamitoğlu, Gayda köyü Zivi mezrasında aile ziyaretinde bulundu. Gayda köyü Zivi mezrasında merhum Hacı Aydın Özbek’in evini ziyaret eden Hamitoğlu, Özbek ailesinin ihtiyaç ve sıkıntılarını dinledi. Bülent Hamitoğlu’nun ziyaretinden memnuniyetlerini dile getiren Veysi Özbek, “Kaymakam Beyin evimizi ziyaret etmesi bizim için sürpriz oldu. Köyümüze ve hanemize ziyarette bulunması bizi onurlandırdı. İlk defa bir mülki amir köyümüzü ziyaret etti. İhtiyaç ve sıkıntılarımızı dinledi. Evimize teşrif etmesinden dolayı çok mutlu olduk. Kaymakamımıza ziyaretinden ötürü teşekkür ederiz” dedi.


Hane ziyaretini tamamlayan Hamitoğlu, köy sakinleri ile bir araya gelip onlarla sohbet ederek ihtiyaç ve sıkıntılarını dinledi.




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