Kaymakam Kılıç’tan halk toplantısı

Sabah saatlerinde Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda vatandaş katıldı. Kurum amirleriyle vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyen Kılıç, ilçede devam eden ve başlanacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Merkez Camii yıkımının tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Kılıç, TOKİ’de bulunan gençlik merkezinin de faal olduğunu söyledi. Alt ve üst yapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Kılıç, “Altyapı konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Proje için İller Bankasıyla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi zaten üst yapı için ödeneğimiz hazır. İnşallah eylül veya ekim ayına kadar çalışmaları tamamlayıp daha ferah sokaklara kavuşacağız” dedi.

PTT’nin karşısına bir minibüs durağı yapılacağını söyleyen Kaymakam Kılıç, “İlçede minibüslerin daha sistemli bir şekilde gidiş ve geliş seferleri yapması için bir durağa ihtiyaç duyuluyor. O alanda park yapmak içinde çalışmalar sürüyor” diye konuştu.

KÖYDES kapsamında yol ve içme suyu için projelerin ihale kısmının tamamlandığını ve en kısa sürede çalışmalara başlanacağını söyleyen Kılıç, çalışmaların daha ileri seviyelere taşınması için ek ödenek beklediklerini dile getirdi. Kılıç, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“İrsaliye suyu olmayan köyümüz neredeyse kalmadı. 22 köyün su ve yol ihtiyacını karşıladık. Tabi malumunuz kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar da sınırsız. Sabırlı olacağız ve inşallah beton olmayan köy yolu kalmayacak.”

Köy okulları için de vatandaşlardan destek aldıklarını söyleyen Kılıç, bütün köy okullarını kapsayan bir çalışma yürütüleceği bilgisini paylaştı.

Salonda bulunan vatandaşların soru ve taleplerini alan Kılıç, yanında bulunan kurum amirleriyle sorulara cevap vererek talepleri not aldırdı.