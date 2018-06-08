Kaymakam Özkan, aile ziyaretlerine devam ediyor

Ramazan ayı vesile ise sık sık aileleri evlerinde ziyaret eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kapsamda bu kez ise ilçenin Kale Mahallesinde ikamet eden Argun ailesini evinde ziyaret etti. İftar sonrası gerçekleşen ev ziyaretinde aile bireyleri ile bir araya gelen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ailenin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Aile ile sohbet edip, çocuklarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bir ihtiyaçları olması durumunda kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Argun ailesi ise, ilgi ve alakalarından ötürü Kaymakam Mehmet Ali Özkan’a teşekkürlerini iletti.

Ziyarette Kaymakam Özkan’a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mesut Karaman ve Tatvan Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü Ali Kurban eşlik etti.