Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 10:39

Kaymakam Özkan, aile ziyaretlerine devam ediyor

Bitlis’in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Ramazan ayı vesilesiyle gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Özkan, aile ziyaretlerine devam ediyor

08 Haziran 2018 10:39


Ramazan ayı vesile ise sık sık aileleri evlerinde ziyaret eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kapsamda bu kez ise ilçenin Kale Mahallesinde ikamet eden Argun ailesini evinde ziyaret etti. İftar sonrası gerçekleşen ev ziyaretinde aile bireyleri ile bir araya gelen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ailenin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Aile ile sohbet edip, çocuklarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bir ihtiyaçları olması durumunda kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Argun ailesi ise, ilgi ve alakalarından ötürü Kaymakam Mehmet Ali Özkan’a teşekkürlerini iletti.


Ziyarette Kaymakam Özkan’a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mesut Karaman ve Tatvan Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü Ali Kurban eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç