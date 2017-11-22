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22 Kasım 2017 14:18

Kaymakam Özkan, muhtarlarla bir araya geldi

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, köy ve mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Özkan, muhtarlarla bir araya geldi

22 Kasım 2017 14:18


Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, ilçe genelinde yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla asayiş ve güvenlik konuları görüşüldü. Toplantıda, ayrıca sorun ve sıkıntılar belirlenerek, çözümü noktasında neler yapılabileceği üzerine istişarelerde bulunuldu.


Toplantıda yapılan ve yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi veren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, özellikle köylerde kış öncesi aciliyet durumu bulunan alt ve üst yapı işlerinin tamamlandığını söyledi. Muhtarlar aracılığıyla mahalle ve köylerde bulunan sorunların bir bir tespit edilip çözümü noktasında girişimlerde bulunulduğunu kaydeden Özkan, güvenlik ve asayiş konularıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmaması için çalışmaların titizlikle devam ettiğini kaydetti.


Su israfı ve temizlik konularında duyarlı olunması gerektiğine dikkat çeken Kaymakam Özkan, trafik ve uyuşturucu madde ile ilgili konularda da titizlikle çalışma yürütüldüğünü ifade etti.


Düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, TATSO Meclis Başkanı İhsan Bakırhan, kamu kurum amirleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.




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