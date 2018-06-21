Kaymakam Özkan’dan köy ziyaretleri

Beraberindeki kurum amirleriyle birlikte sık sık köy ziyaretleri gerçekleştiren Kaymakam Özkan, bu vesilesiyle hem köylerin hem köylülerin sorun ve sıkıntılarını yerinde tespit ediyor. Sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında köylülerin ayağına kadar giden Kaymakam Özkan, bu kapsamda Alacabük, Kağanlı, Koruklu, Köprücük, Çanakdüzü ve Göllü köyünü ziyaret etti.

Köy ziyaretlerinde köylerde devam eden çalışma ve hizmetleri yerinde denetleyen Kaymakam Özkan, daha sonra ise köy sakinleriyle bir araya geldi. Köyün ve köylülerin sorun ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinleyen Kaymakam Özkan, iletilen sorunların çözümü noktasında ilgili kurum amirlerine gerekli talimatları verdi. Köy ziyaretlerinde karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilenen Kaymakam Özkan, onlara çikolata ikramında bulundu.

Köy ziyaretlerini sık sık devam ettireceklerini belirten Kaymakam Özkan, iletilen sorun ve sıkıntıların çözümü için de konunun yakın takipçisi olacaklarını ifade etti.

Köy sakinleri ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilgi ve alakalarından ötürü Kaymakam Mehmet Ali Özkan’a teşekkürlerini ilettiler.