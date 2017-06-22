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22 Haziran 2017 12:48

Kaymakam Özkan’dan operasyon açıklaması

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçede 2 askerin şehit olduğu ve bir askerinde yaralandığı operasyon ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Kaymakam Özkan’dan operasyon açıklaması

22 Haziran 2017 12:48


İlçe kırsalında terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyonda Piyade Uzman Çavuşlar Talat Bildirici ve Şuayip Şilepe isimli iki kahraman askerlerin yaralanarak kaldırıldıkları hastanede şehit olduğunu belirten Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, operasyon esnasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Nazım Umut Kuş isimli bir kahraman askerinde tedavisinin ise kaldırıldığı Tatvan Devlet hastanesinde devam etmekte olduğunu söyledi.


Bölgede operasyonların devam ettiğini kaydeden Kaymakam Özkan, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman askerimize acil şifalar dilerim” diye konuştu.




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