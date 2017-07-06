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06 Temmuz 2017 13:12

Kaymakam Tekbıyıkoğlu girişimcilik kursunu ziyaret etti

Bitlis’in Ahlat İlçe Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, ilçedeki Ahıska Türkleri ve ADEM kursiyerleri için açılan Girişimcilik Kursunu ziyaret etti.

Kaymakam Tekbıyıkoğlu girişimcilik kursunu ziyaret etti

06 Temmuz 2017 13:12


Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Bürosu tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında ilçedeki Ahıska Türkleri ve ADEM kursiyerleri için açılan Girişimcilik Kursu devam ediyor. Devam eden kursu ziyaret ederek kursiyerlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Tekbıyıkoğlu, “Toplamda bu kurstan 120 kişi istifade edecek. Şu an 30 kursiyerle beraberiz. Daha önce Ahlat’ta 600 kişiye bu kursu verdik. Sadece kaymakamlığımızın yaptığı 65 proje var. Bu sayede 65 Ahlatlı vatandaşımızı iş sahibi yaptık. Kimisi fotoğraf stüdyosu, kimisi berber, kimisi çilingir, kimisi tahin üretim işletmesi açtı. Bu şekilde herkes girişimciliğe adım atmış oluyor. Devletimizin 50 bin TL, zaman zamanda da bazı şartlar yerine geldiği takdirde 100 bin TL’ye kadar desteği oluyor. Neler yapabileceğinizi düşünün. Kendi tencerenizin kaynaması, tekerinizin dönmesi için bunlar vesiledir. İnşallah hepiniz birer esnaf olursunuz, işletmenizi geliştirirsiniz” dedi.




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