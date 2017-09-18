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18 Eylül 2017 12:14

Koçlu Köy Barajıyla 2 bin dekar alan sulanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Bitlis’in Hizan ilçesinde yaptırdığı Koçlu Köy Barajıyla 2 bin 80 dekar zirai arazinin sulayacağı belirtildi.

Koçlu Köy Barajıyla 2 bin dekar alan sulanacak

18 Eylül 2017 12:14


DSİ, Bitlis’e yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Bitlis’te son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi. DSİ Genel Müdürü Acu, “DSİ olarak Bitlis şehir merkezine yıllık 8 milyon metreküp içme suyu sağlandı. Bununla birlikte 34 bin 410 dekar araziyi sulamaya açtık. Sulamaya açılan alanlardan çiftçilerimize yıllık 10 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. Bitlis’te 1 baraj ve 1 gölet inşa ettik ve 23 derenin ıslahını tamamladık. Bitlis ilimizde tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile toplamda 50 bin 410 dekar zirai arazinin sulamaya açılması, sulamaya açılan alanlardan 23 milyon 266 bin 800 TL zirai gelir artışı sağlandı. 54 adet yerleşim yerinin taşkınlardan korunmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda çalışmaları hızla devam eden Bitlis Hizan Koçlu Köy Barajı sulaması ile 2 bin 80 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. Proje kapsamında High Density Polyethylene (HDPE) boruların döşenmesi tamamlanmıştır. Vanaların montajı ve sanat yapılarının imalatları devam etmektedir. Bitlis Hizan Koçlu Köy Barajı ve sulamasının tamamlanması ile dekar başına 500 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 40 bin TL katkı sağlaması hedeflenmektedir” diye konuştu.


DSİ Genel Müdürü Murat Acu, bu projenin yapılmasında en büyük destekçilerinin Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarını sunarak, emeği geçenlere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.




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