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10 Haziran 2018 10:07

MHP’den iftar yemeği

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ahlat İlçe Teşkilatı tarafından iftar yemeği verildi.

MHP’den iftar yemeği

10 Haziran 2018 10:07


İlçenin Yukarı Çarşısında verilen iftar yemeğine MHP Bitlis İl Başkanı Turan Deniz, İlçe Başkanı Tahsin Gülsar, MHP Bitlis Milletvekili adayları Davut Day ve Cengiz Koçak, MHP il ve ilçe teşkilatları, partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. İftar öncesinde bir konuşma yapan MHP Bitlis İl Başkanı Turan Deniz, iftara katılan herkese teşekkür ederek, "24 Haziran’da sandığa gideceğiz. Öncelikle bunun bilincinde olan liderimiz, Cumhurbaşkanlığı ittifakına zarar verecek ve zedeleyecek hiçbir oluşumda bulunmamış. Liderimiz Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı savunmaktadır. Cumhurbaşkanı adayımız olduğundan dolayı tam destek veriyoruz. Bu noktada destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bitlis milletvekili adaylarımız Davut Day ve Ahlatlı hemşehrimiz Cengiz Koçak’a da güvenimiz tamdır. Bu organizasyonu yapan Ahlat İlçe Teşkilatımıza ve bugünkü esnaf ziyaretinde bizleri oldukça sıcak ilgiyle karşılayan ilçe esnafına teşekkür ediyorum" dedi.


İftar programı, yapılan duanın ardından sona erdi.




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