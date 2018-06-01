Mobil gençlik merkezi aracı öğrencilerle buluştu

Hizan Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık Ortaokuluna gönderilen mobil gençlik aracına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Okul bahçesine kurulan mobil merkezdeki spor ve oyun malzemeleri ile öğrenciler gün boyu spor yapmanın keyfini yaşadı. Mobil gençlik merkezi aracında öğrenciler bahçe satrancı, mini golf, boks, sokak tenisi, voleybol ve dart gibi sportif ve sanatsal etkinlikler ile tanıştı.

Hizan Gençlik Merkezinde görevli Gençlik Lideri Murat Aydın, "Bitlis’ten gelen mobil gençlik aracımızla beraber Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık Ortaokulundayız. Çocuklar bizi görmekle mutlu oldular ve bizler de bu durumdan mutluluk duyduk. Bu çocuklarımıza hayatları boyunca ulaşamayacakları, belki de ilk defa burada tanışacakları golf, bahçe satrancı, dart, mini futbol, badminton ve tenis gibi branşlarda çocuklarımıza bu şekilde ulaştıracağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen bu proje ile tüm çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.