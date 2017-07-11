(Özel haber) Kavurucu sıcaklarda kışa hazırlık

Ahlat ilçesindeki yüksek kesimlerde ve Sutey Yaylası’nda ot biçme zamanı geldi. Çiftçiler, gerek teknolojiyi kullanarak gerekse tırpanlarla ot biçmeye başladı. Doğu Anadolu’nun altı ayının yaz, altı ayının da kış olduğunu belirten çiftçiler, yaz aylarında kışa hazırlık yapmanın zorluklarını yaşadıklarını belirtti. 35-40 derece güneşin altında hayvanlarına yem hazırlığı yapan çiftçiler, yazın tatil yapmak yerine kış aylarında hayvanlar rahat etsin diye kavurucu sıcaklarda çalışmayı tercih ettiklerini kaydetti.

Hayvanları için ot biçen çiftçi Ali Elçi, bölgenin hem kış hem de yaz şartlarının çiftçiler için ağır olduğunu belirterek, "Şimdi bizler bu sıcakta hayvanlarımız için ot biçiyoruz. Doğu’nun kışı meşhurdur. Altı ay karla geçiyor geriye kalan altı ayımız da kışa hazırlıkla geçiyor. Hayvanlarımız için ot biçiyoruz. Traktörle, tırpanla ot biçiyoruz, topluyoruz. Tırmık yapıyoruz. 35 derece sıcaklıkta çalışıyoruz. Anlımızdaki ter hiç soğumaz. Ot biçiminde de acele etmemiz lazım. Çünkü kısa sürede otlar biçilmediğinde kurumaya başlar. Ot biçme işini 10 gün içerisinde, toplama ve işleme işlemiyle birlikte bir ay içerisinde bu işi bitirmemiz gerekiyor" dedi.

Yaylalarda ot biçen çiftçileri ziyaret eden Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ise "Çayırlarımız da ve Sutey Yaylasında ot biçimini gerçekleştiren çiftçilerimizi ziyaret ettik. 35-40 derece sıcaklıkta çiftçilerimiz zor şartlarda kışa hazırlık yapıyor. Hayvanlarına yem biriktiriyorlar. Çiftçilerimiz çok zar şartlarda ekmek mücadelesi veriyor. Yazın kavurucu sıcaklarda çalışan çiftçilerimiz, kışın ise eksi 20-25 derece soğukta karın altında hayvanlarına bakmak zorunda kalıyor. Onun için şimdiden hazırlık yapıyorlar. Yem biriktiriyorlar. Bu sıcakta, güneşin altında kavurucu sıcakta nasıl şartlarda çalıştığını görüyorsunuz. ‘Çiftçinin ürünleri pahalı, et pahalı, yem pahalı’ deniliyor. Bunu diyenlere biz diyoruz ki; gelsinler görsünler bizler ne şartlarda çalışıyoruz. Bu çiftçimiz hangi şartlarda savaş veriyor. Kışa nasıl bir hazırlık yapıyor. Nasıl para kazanıyor, gelsin herkes görsün" şeklinde konuştu.