(Özel) Hizan'da bir asırlık gelenekle pekmez yapılıyor

Bitlis'in Hizan ilçesinin dağ köylerinde yapılan organik üzüm pekmezi büyük ilgi görüyor.

Hizan'ın dağ köylerindeki yamaçlarda bulunan üzüm bağlarından topladıkları üzümleri at sırtlarında evlerine götüren köylüler, kurdukları pekmez ocaklarında imece usulüyle 24 saat kesintisiz pekmez yapıyor. Bölgeye has bilinen sincili beyaz üzüm ve siyah üzümleri önce havuzlarda çiğneyerek üzüm suyu haline getiren köylüler, daha sonra maya olarak kullandıkları beyaz toprakla karıştırarak büyük kazanlarda belli bir süre kaynatıyor.

Hizan'dan İstanbul'a doğal pekmez

Ardından süzülerek daha büyük kazanlara konulan üzüm suyu, burada 3-4 saat boyunca büyük kepçelerle süzülerek kaynatılıyor. Hizan ilçesine bağlı Harmandöven köyünde üzüm pekmezi yapan İhsan Kısa adlı vatandaş, yılın bu mevsiminde bütün köy halkı olarak üzüm pekmezi yaptıklarını söyledi. Köylülerin geçiminin büyük bir bölümünü yaptıkları pekmezden sağladıklarını belirten Kısa, yaptıkları pekmezleri başta Bitlis ve ilçeleri olmak üzere çevre illere sattıklarını, hatta son 5 yıldır İstanbul'a kadar götürüp pekmez sattıklarını kaydetti.

“Pekmezimiz doğaldır”

Kısa, 30 yıldır üzüm pekmezi yaptığını da hatırlatarak, “Yüz yıldan fazladır köyümüzde üzüm pekmezi yapılır. Üzüm pekmezi yapımı atalarımızdan bizlere kalan bir meslektir. Pekmezimiz doğaldır, sadece üzüm suyundan yapılan bir pekmezdir. Pekmezin mayası bölgede has bulunan beyaz topraktır. Başka bir katkı maddesi yoktur. Ben 6 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Her yıl sonbahar mevsiminde köye gelerek üzüm pekmezi yapıyorum ve yaptığım pekmezi götürüp İstanbul'da satıyorum” diye konuştu.