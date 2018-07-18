Dönem Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ve Bitlis Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün yararlanıcısı olduğu “Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)” eğitimi tamamlandı.

Bitlis Öğretmenevinde 11-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında 5 gün, 40 saat süreyle gerçekleştirilen BDT eğitimine Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, hastane, üniversite, adliye, belediye, rehabilitasyon kurumu ve sivil toplum örgütü gibi kurum ve kuruluşlarda görev yapan toplam 16 psikolog ve rehber öğretmeni katıldı. Türkiye’de BDT eğitiminde saygın bir konuma sahip olan halen Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında görev yapan Prof. Dr. Murad Atmaca tarafından verilen eğitimde, katılımcılar mesleki yaşamlarında karşılaşacakları ‘sınav kaygısı, travma sonrası stres bozukluğu, öfke kontrolü, depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, agorafobi, özgül fobiler, uçak fobisi, sosyal anksiyete, obsesif kompülsif bozukluk, relaksasyon egzersizleri, konversiyon bozukluk’ gibi davranışsal sorunların giderilmesinde yeni teknikler konusunda eğitim verildi.

DAKA’dan yapılan açıklamada, “Rehber öğretmenler aldıkları eğitim ile okullarda sınava hazırlanan öğrencilerin sınav kaygısından kaynaklı başarılarının düşmesini önleme; psikologlar ise doğal afet, kaza ve kayıplarda ortaya çıkabilecek travma sonrası oluşan depresyon, yas ve stres kaynaklı davranış bozukluklarının kolay atlatılmasını sağlama teknikleri kazandılar. Anksiyete düzeyi yüksek bireylerin normal yaşantılarını devam ettirmede, kaliteli yaşam sürmelerinde problem oluşturacak sorunların sağaltılmasında etkili olacak bilişsel ve davranışsal teknikler, psikolojik danışman ve psikologlarca beğeniyle karşılanmıştır. Bu tür davranışsal bozuklukların tedavisinde her ne kadar ilaç ya da gevşeme teknikleri kullanarak depresyon, stres ve yas gibi durumlar azaltılsa da akılcı olmayan düşüncelerden vazgeçmedikçe ilacı ya da gevşeme egzersizleri bırakıldığı zaman depresyon, stres, yas gibi durumlar tekrar nüksedecektir. Kalıcı bir ilerleme kaydetmek için en iyisi bilişsel davranışçı terapi yöntemiyle düşünsel, felsefik değişiklikler yapmak gerekmektedir. Alınan BDT eğitimleriyle belirtilen meslek elemanları bu değişikliği yapacak temel becerilere ulaşmışlardır” denildi.