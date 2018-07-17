Sağlık Müdürü Okur’dan ‘ishal’ uyarısı

Koray Okur, havaların ısınmasıyla birlikte görülen ishal vakaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Açıklamalarda bulunan Bitlis İl Sağlık Müdürü Okur, enfeksiyöz ishaller, ishal durumunda yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemler hakkında uyarıda bulundu. Okur, su numunelerinin incelenerek gerekli uyarılarda bulunulduğunu ifade ederek, “İshal, genellikle dışkının normal şeklinin kaybolması, miktar veya dışkılama sıklığının artması olarak tanımlanır. İshal her yaşta bireyi etkilemektedir. İshal, tedavi edilmediği durumlarda özellikle çocuk ve yaşlılarda ölüme kadar gidebilen ciddi durumlara neden olabilmektedir. İlimizde özellikle yaz aylarında başta E.Coli, Salmonella, Şigella gibi bakteriler, Giardia, Amip gibi parazitler ve Rotavirus, Adenovirüs, Nörovirüs gibi çeşitli virüsler, içme ve kullanma sularına ve besinlere karışıp su ve besinleri kirletmektedir. Klorlama veya kaynatma gibi yöntemlerden geçmeyen kirlenmiş sular ve uygun şartlarda üretilmeyen ve saklanmayan besinler, ishalli hastalıklara sebep olmaktadır. İshalli hastalıklarda ishalin yanında bulantı, kusma, halsizlik, ateş, kilo kaybı gibi belirtiler de görülebilmektedir. Vatandaşlarımız acil servisler ve polikliniklerimize başvurduklarında ayaktan veya yatarak gerekli tedavileri geciktirilmeden yapılmaktadır. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü personellerimiz tarafından il ve ilçe merkezlerimiz ve köylerimizden su kontrol numuneleri alınmış, laboratuvarımızda analizleri yapılmıştır. Analizler neticesinde numunelerin büyük bir kısmı uygun çıkmış, az bir kısmında ise hastalık yapıcı mikroorganizmaların sulara bulaştığı tespit edilmiştir. Uygun çıkmayan sularda klorlamanın yeterli düzeyde yapılması için belediyelerimize ve il özel idaresine bilgi verilmiştir. Bir hastalıkla ilgili hastalık öncesinde önlem almak, hastalık geliştikten sonra tedavi etmekten kat kat daha az maliyetlidir. Bu itibarla başta tüm vatandaşlarımıza ve ilgili kurumlara ishalli hastalıklarla mücadelede önemli görevler düşmektedir” dedi.

Okur, salgın durumlarında içme ve kullanma suyu olarak ambalajlı hazır suların belli bir süre kullanılmasının halk sağlığı açısından önem arz ettiğini belirterek, “Kaynağı belli olmayan çeşmelerden su içilmemesi gerekmektedir. Şebeke suyu kullanılacak ise, çeşmeyi açtıktan sonra en az 10 saniye akıtıp, kullanmadan önce mutlaka 100 derecede 20 dakika kaynatmalıdır. Temizlik amacıyla kullanılacak suyun da iyice kaynatılıp soğutulduktan sonra kullanılması; abdest suyu, banyo suyu gibi önemlidir. Çiğ olarak tüketilen sebze ve meyveler sirkeli temiz suda yarım saat bekletildikten sonra tüketilmelidir. Ellerin yemeklerden önce ve sonra su ve sabunla yıkanmasına önem verilmelidir. İshalli hastalık durumunda ise vücutta sıvı kaybı oluştuğundan sıvı açığını karşılamak için su ve sulu yiyeceklere ağırlık verilmelidir. Özellikle çocuk ve yaşlıların beslenmesine daha dikkat edilmelidir, gerekirse öğün sayısı arttırılmalıdır. Anne sütü alan bebekler her zamankinden daha fazla emzirilmelidirler. Vatandaşlarımız uzun süren, kanlı ya da ateşle birlikte olan ishal durumlarında mutlaka aile hekimlerimize veya hastanelerimize başvurmayı ihmal etmemelidirler” diye konuştu.