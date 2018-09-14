Şehit ailesine anlamlı ziyaret

Bitlis'in Güroymak Şehit Er Fevzi Güngür İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri Şehit Er Fevzi Güngür'ün ailesini evinde ziyaret ettiler.

Güroymak ilçesi Şehit Er Fevzi Güngür İlkokulu İdareci, öğretmen ve öğrencileri 2018-2019 eğitim-öğretim yılına başlamadan önce ismi okula verilen Şehit Er Fevzi Güngür'ün ailesini evinde ziyaret ettiler. Şehit Er Fevzi Güngür İlkokulu Müdüresi Elif Okay "Şehidimizin adının okulumuza verilmiş olmasından dolayı mutlu ve gururluyuz. Şehidimizin adını hep hayırla yad edeceğiz ve yaşatacağız. Arzumuz ve isteğimiz onun adına layık vatan evlatları bu okulumuzda yetiştirmektir. Aynı ruh ve inançla huzurumuz ve bağımsızlığımız için vatanın farklı köşelerinde farklı zamanlarda canlarını feda eden şehitlere çok şey borçluyuz. Bugün şehit ailemizi ziyaret etmemizin amacı, ailemizin yanında olduğumuzu hissettirmek, öğrencilerimize şehitliğin ne kadar anlamlı olduğunu, okulumuzun ismini nereden aldığını öğretmek adına ziyaret ettik" dedi.

Şehit ailelerini ve gazileri her zaman ziyaret ettiklerini söyleyen Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi her kurum kendi alanında ziyaretlerde bulunması talimatını vermiştim. 2008 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kayacık Beldesi kırsalında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada 21 yaşında şehit düşen komando er Fevzi Güngür'ün ismi Haydar Mahallemizin bir okuluna verilmişti. Bugün şehidimizin ismi verilen okul idaresi, öğretmen ve öğrencileri şehit ailemizi evinde ziyaret etmesi çok anlamlı olmuştur. Okul idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederim" dedi.

İlk defa oğlunun isminin verildiği okuldan kendisini ziyaret etmelerinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten şehit Fevzi Güngör'ün annesi, "Benim için çok anlamlı oldu. Okul müdiresi şehit oğlumun ismi verilen okuluna davet etmesi beni ayrıca çok mutlu etti. En kısa zamanda ziyaret edeceğim. Kaymakam Alibeyoğlu'na, okul idaresi, öğretmen ve öğrencilere çok teşekkür ederim" dedi.