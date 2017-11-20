Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 12:05

Sekizinci Renk, Bitlisli miniklerin yüzünü güldürdü

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, otizm spektrum bozukluğuna dikkat çekmek için “Sekizinci Renk” projesi kapsamında devam eden “Yarınlar İçin Yolda” etkinliği ile Bitlisli miniklerle buluştu.

Sekizinci Renk, Bitlisli miniklerin yüzünü güldürdü

20 Kasım 2017 12:05


Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde başlatılan “Sekizinci Renk” projesi kapsamında devam eden “Yarınlar İçin Yolda” etkinliği ile Bitlisli miniklerle buluşan ekip, hediyeleri ile miniklerin yüzlerini güldürdü. Şimdiye kadar gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile otizm spektrum bozukluğu konusunda önemli bir farkındalık oluşturan “Sekizinci Renk” projesinin çocuklara yardım eli uzatmak adına başlatmış olduğu “Yarınlar İçin Yolda” etkinliği Bitlis’te de devam etti. .


Sekizinci Renk ekibi, Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Hayrettin Sancar İlköğretim Okulunda eğitim gören miniklerin yüzlerini güldürdü.


Miniklere, okul araç gereç ve kırtasiye malzemeleri ile “Sekizinci Renk” projesine özel olarak hazırlanan boyama kitabı hediye edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
6
°
C
Kuvvetli Yağmurlu
  • Salı
    Kuvvetli Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç