Sekizinci Renk, Bitlisli miniklerin yüzünü güldürdü

Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde başlatılan “Sekizinci Renk” projesi kapsamında devam eden “Yarınlar İçin Yolda” etkinliği ile Bitlisli miniklerle buluşan ekip, hediyeleri ile miniklerin yüzlerini güldürdü. Şimdiye kadar gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile otizm spektrum bozukluğu konusunda önemli bir farkındalık oluşturan “Sekizinci Renk” projesinin çocuklara yardım eli uzatmak adına başlatmış olduğu “Yarınlar İçin Yolda” etkinliği Bitlis’te de devam etti. .

Sekizinci Renk ekibi, Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Hayrettin Sancar İlköğretim Okulunda eğitim gören miniklerin yüzlerini güldürdü.

Miniklere, okul araç gereç ve kırtasiye malzemeleri ile “Sekizinci Renk” projesine özel olarak hazırlanan boyama kitabı hediye edildi.