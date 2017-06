Tatvan, 49. Doğu Anadolu Fuarı’na hazırlanıyor

düzenlenecek olan Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali 1 Temmuz’da başlıyor.

Fuar kapsamında bu yıl yapılacak olan etkinlikler ve hazırlıkların son durumuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Fuar kapsamında ticari faaliyetler ile sportif faaliyetler ve kültür sanat etkinlikleri yapılacağını kaydeden Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, mevcut fuar alanındaki çalışmaların devam etmesi sebebiyle bu yılki fuar organizasyonunun İşletme Parkı’nda kurulacağını kaydeden Başkan Aksoy, fuarın 1 Temmuz’da başlayıp 10 Temmuz’a kadar süreceğini kaydetti.

Bu yıl oldukça görkemli bir fuar olacağını dile getiren Başkan Aksoy, "1 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’de belediye önünde toplanıp fuar alanına kadar kortej yürüyüşü yapılacak. Saat 18.00’de fuar alanında açılış gerçekleştirilecek. Her kesime hitap edecek olan fuarda her gün farklı programlar ve etkinlikler yapılacak. Bunun yanında folklor yarışması, futbol turnuvası, su sporları yarışması, yöresel ev yemekleri yarışması, bisiklet yarışları, koşu yarışları yapılacak. Ayrıca resim, el sanatları ve kitap sergisi düzenlenecek, konser verilecek" dedi.

Fuara alanında il ve ilçe belediyeler için de ayrıca stant kurulacağını belirten Başkan Aksoy, “Tatvan’da ilk kez 1968 yılında Doğu Sanayi Sergisi olarak açılan fuarımız aynı yıl alınan bir kararla Tatvan Doğu Anadolu Fuarı adını almıştır. Açıldığı tarihten itibaren her yıl geleneksel olarak belirli tarihlerde açılan fuarımız daha sonradan kültür, sanat, spor ve benzeri farklı alanlara hitap edecek büyüklüğe ulaşınca Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali ismini almıştır. Fuar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinden her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Her yıl Van Gölü’nün Tatvan sahilinde kendi adına ayrılmış olan yaklaşık 90 bin metrekarelik alanda kurulan fuar, bu yıl alanda yapımı devam eden inşaat çalışması nedeniyle İşletme Parkı’nda kurulacak. Bunun için 40 bin metrekarelik bir alan belirledik ve burada 40 stant kurulacak. 10 gün boyunca devam edecek olan fuar programı kapsamında Nemrut şenlikleri, Van Gölü su sporları, tiyatro oyunları, halk oyunları gösterileri, turnuvalar, sergiler ve konserler gibi kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerle fuarımızın bölgede örnek gösterilecek bir organizasyon olmasını hedefliyoruz. Düzenlenecek olan 49. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali açılış törenine ve fuar boyunca devam edecek etkinliklere tüm halkımız davetlidir" şeklinde konuştu.