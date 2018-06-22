Tatvan, Doğu Anadolu Fuarına hazırlanıyor

’si düzenlenecek olan Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivaline hazırlanıyor.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen fuarın bu yıl 1 – 10 Temmuz tarihleri arasında 50.’sine ev sahipliği yapacak olan Tatvan’da, hazırlıklar devam ediyor. Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenecek olan fuar için son hazırlıklar yapılırken, fuara bu yıl yoğun ve geniş kapsamlı bir katılım bekleniyor. Şölen havasında geçmesi planlanan fuarın 50. yılı için şanına yaraşır, geniş kapsamlı bir program hazırlandı. Koray Avcı, Bülent Serttaş, Manuş Baba, Gripin, Derya Uluğ, Ufuk Özel, Maral, Yeni Türkü Grubu ve Ebru Yaşar gibi birçok ünlü sanatçının sahne alacağı fuar organizasyonu kapsamında, ayrıca futbol turnuvası, halk konserleri, halk oyunları yarışması, fotoğraf sergisi, Nemrut yayla şenlikleri, resim sergisi, kitap sergisi, çocuklara yönelik etkinlikler, bisiklet yarışları ve çeşitli spor gösterileri gibi birbirinden farklı birçok etkinlik düzenlenecek. Tatvan ilçesinde bulunan Fuar Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenecek olan fuarın açılışı ise, 1 Temmuz Pazar günü saat 18.00’da yapılacak.

Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali ile ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, fuarın 50. yılına özel organizasyon düzenlediklerini söyledi. Fuar için şölen havasında, bol konserli ve bol etkinlik içeren bir program hazırladıklarını kaydeden Başkan Aksoy, “Tatvan Belediyesi olarak her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz fuarımızı bu yıl ‘Tatvan Doğu Anadolu Sanayi ve Ticaret Fuarı Kültür Sanat Festivali’ adı altında 50.’sini düzenleyeceğiz. Bu sebeple 50. yıla yaraşır, geniş kapsamlı bir program hazırladık. Programımız içerisinde birçok ünlü sanatçının yer alacağı konserler, yarışmalar, gösteriler, turnuvalar, sergiler, şenlikler ve çeşitli spor gösterileri yer alacak. Bu yılki fuarımızda hem ticaret hem sanayi hem de kültür sanat bir arada olacak. Şölen havasında geçmesini planladığımız fuar organizasyonumuz için şu anda davetlerimizi yapıyoruz. Hazırlıklarımızda sona geldik sayılır, son hazırlıklarımızın da tamamlanması ile birlikte Tatvan olarak heyecanla açılışı yapacağımız gün olan 1 Temmuz gününü bekleyeceğiz. Ben bu vesile ile şimdiden tüm halkımızı 1 Temmuz Pazar günü saat 18.00’da yapacağımız açılışı ve bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum” diye konuştu.