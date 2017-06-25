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25 Haziran 2017 17:31

Tatvan’da bayramlaşma töreni

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Tatvan’da bayramlaşma töreni

25 Haziran 2017 17:31


Bayramlaşma programı çerçevesinde Tatvan Yaşam AVM’de bir araya gelen kamu kurum amirleri, kurum personelleri ile köy ve mahalle muhtarlarının yanı sıra vatandaşlar bir birlerinin bayramlarını kutladı. Düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, bayramlaşma törenine katılanların bayramını kutladı.


Öte yandan, Tatvan Yaşam AVM’de başlayan bayramlaşma töreni, Tugay Komutanlığında düzenlenen kokteyl programı ile devam etti.


Düzenlenen programa Kaymakam Özkan, Belediye Başkanı Fettah Aksoy, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.




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