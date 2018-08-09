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09 Ağustos 2018 09:27

Tatvan’da “istişare” toplantısı

Bitlis Genç İşadamları Derneği (BİGİAD) tarafından Bitlis’in Tatvan ilçesinde istişare toplantısı düzenlendi.

Tatvan’da “istişare” toplantısı

09 Ağustos 2018 09:27


Tatvan ilçesindeki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen toplantıda yatırımcıların sorun ve sıkıntıları masaya yatırılarak, çözüm yolları noktasında istişarelerde bulunuldu. İletilen sorunların çözümü için karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantıda, yatırıma engel teşkil eden sorunlarla ilgili gerekli notlar alındı. Düzenlenen toplantıda konuşan BİGİAD Genel Başkanı Bilal Adabağ, BİGİAD olarak sık sık bu tür toplantılar yaptıklarını söyledi. Toplantı yapılmasındaki amacın yatırımın önündeki engelleri ortadan kaldırmak olduğunu kaydeden Bilal Adabağ, bölgenin zenginliklerine dikkat çekti.


Daha sonra ise BİGİAD Bitlis Şube Başkanı Cengiz Şahin ve AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar birer selamlama konuşması yaptı.


Selamlama konuşmalarının ardından ise, BİGİAD üyeliğinden istişare kuruluna terfi eden üyelere plaketleri takdim edildi.


Düzenlenen toplantıya kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, Tatvan TSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri ile BİGİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.




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