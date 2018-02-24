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24 Şubat 2018 14:59

Tatvan’da işyeri açılışı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki belediyeye ait Yaşam AVM’de yeni kozmetik ve parfümeri ürünleri üzerine hizmet verecek olan işyerinin açılışı gerçekleştirildi.

Tatvan’da işyeri açılışı

24 Şubat 2018 14:59


Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Baki Menteş, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Lebit ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen açılış programı kapsamında açılış kurdelesi kesilerek kozmetik ve parfümeri ürünleri üzerine hizmet verecek olan işyerinin açılışı yapıldı. Açılış sonrası davetlilerle birlikte işyerini gezen Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, işyerinin hayırlı olmasını dileyerek, işletmeci Kenan Yuca’ya hayırlı işler temennisinde bulundu. Düzenlenen açılış programı verilen kokteyl ile sona erdi.




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