Tatvan’da “Karanlık Geceden Aydınlık Sabaha” konferansı

Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde müftülük tarafından Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Sala dinletisi, Kur’an-ı Kerim tilaveti, 15 Temmuz’la ilgili film ve belgesel gösterimi ile devam eden program, günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmalarla devam etti.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen program, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş’ın dua okumasıyla sona erdi.

Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında yarın ise saat 12.00’da Tatvan İbadullah Camii’nde mevlit okutularak, şehitlerimiz için dualar edilecek. Saat 13.30’da ise Yaşam AVM önünde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi düzenlenerek, anı defteri halka açılacak.

Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.