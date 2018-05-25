Tatvan’da minik öğrenciler için mezuniyet programı

Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen program, minik öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından öğrencilerin hazırladığı ilahiler, sema gösterisi ve okunan dualar ile devam etti. Akabinde bir konuşma gerçekleştiren Tatvan İlçe Müftüsü Mehmet Ekinci, "Müftülük olarak başlattığımız bu hizmeti bir sınıfla Tatvan’a tanıştırdık. Şükürler olsun bugün 8 sınıf ve yaklaşık 160 öğrenci, 4-6 yaş Kur’an kurslarımızda eğitim görmektedirler. İnşallah en kısa zamanda inşaatı devam eden 8 sınıflık kursumuzu da Tatvanlıların hizmetine sunacağız. Özellikle bu hizmetin başlamasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım" dedi.

İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani ise, minik gönüllerin Kur’an ile buluşmasının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Minik örgencilerin Allah’ın kelamıyla tanışması çok önem arz etmektedir. Özellikle Tatvan ilçemizde 8 sınıfla bu hizmeti başlatan İlçe Müftümüz Mehmet Ekinci’ye teşekkür ederim. İnşallah bu kursların ve kursiyerlerin sayısı her geçen daha da artacaktır" diye konuştu.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan da, yapılan hizmetlerden ötürü müftülüğe teşekkürlerini ileterek, bu tür kursların ve kursiyerlerin çoğalması temennisinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Mehmet Ekinci tarafından Kaymakam Mehmet Ali Özkan, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani ve kurs hocalarına hediye takdiminde bulunuldu.

Düzenlenen programa kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve minik öğrencilerin öğretmen ve aileleri katıldı.