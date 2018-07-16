Trakya bölgesinde ayçiçeği ve buğdaya alternatif bir ürün olarak görülen Kinoa bitkisinin Tatvan’da ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla ilk deneme ekimi Kıyıdüzü köyündeki 50 dekarlık alanda yapıldı. Tatvan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personelinin kontrolünde çiftçi Cebrail Yalçınkaya tarafından deneme amaçlı olarak ekimi gerçekleştirilen Kinoa bitkisinin ilk deneme ekiminin oldukça verimli olduğu gözlemlendi. İklim ve toprak istekleri açısından yöreye uyum gösteren Kinoa’nın hasadından sonra dekardan alınacak verim baz alınarak 2018-2019 yılında yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Tatvan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından da sık sık kontrol edilen Kinoa bitkisinin ilk deneme ekiminden olumlu sonuçlar alınması bekleniyor. Son zamanlarda sosyal medyada ve diyet listelerinde adı sıkça geçen Kinoa bitkisinin ülkemizdeki belli bölgelerden sonra Tatvan’da da ekilmeye başlaması ve ilk deneme ekiminin de şu ana kadar olumlu sonuç vermiş olması, ilçedeki çiftçileri heyecanlandırdı.

“Türkiye ortalaması üzerinde bir rekolte bekleniyor”

İlçede deneme ekimi yapılan Kinoa bitkisi ile ilgili bilgi veren Tatvan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Kurban, ilk deneme ürününden Türkiye ortalamasının üzerinde bir verim almayı beklediklerini söyledi. İlk deneme ürün ekiminin ilçeye bağlı Kıyıdüzü töyündeki 50 dekarlık alana yapıldığını vurgulayan Ali Kurban, “Son zamanlarda sosyal medyada ve diyet listelerinde adı sıkça geçen, NASA tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan ve daha çok astronot besini olarak bilinen Kinoa bitkisinin ilçemizdeki ilk deneme ekimini gerçekleştirdik. İlk etapta 50 dekarlık alanda ekmiş olduğumuz deneme ürünü şu ana kadar olumlu sonuçlar verdi” dedi.

Kinoa bitkisinin protein ve temel aminoasitlerin tamamını içeren tek bitki olma özelliğine sahip Chenopodioideae alt familyasına ait bir bitki türü olduğunu ifade eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Kurban, “Kinoa bitkisi son dönemlerin en gözde bitkilerinden biri haline geldi. Kinoa, yenebilir tohumları için tarımı yapılan Chenopodioideae alt familyasından bir bitki türüdür. Tahıllara benzer yönleri olsa da buğdaygillerden değildir, ıspanak ve pancar gibi bitkilere daha yakındır. Tahıllara benzer görüntüsüyle mercimek benzeri bir görüntüye sahip olan Kinoa, diyet programlarının vazgeçilmezi durumuna gelmiştir. Kinoa; magnezyum, kalsiyum, potasyum, demir ve diyet lifi içeriği ile diyet ve sağlıklı yaşam kaynağıdır. Aynı zamanda Güney Amerika’da binlerce yıldır pirinç ve buğdayın yerini tutan çok geniş alanlarda tüketilebilen Kinoa, aynı zamanda da ilaç endüstrisinde kullanılan bir bitkidir. Amerika ve Avrupa’daki bazı üniversitelerin yapmış olduğu araştırmalar sonucu Kinoa’nın yüksek oranda protein içerikli olmasının yanında vücudumuzun temel yapı taşları olan ve dışarıdan gıdalar yoluyla aldığımız 8 farklı aminoasidin tamamını bünyesinde bulundurduğu belirtilmiştir. Ayrıca son yıllarda birçok kanser hastalığını tetiklediği belirtilen ‘gluten’i bünyesinde içermeyen Kinoa, çölyak ve glüten alerjisi olan hastaların sofralarında kıymetli hale gelmeye başlamıştır. Bu bitkinin gitgide önem arz etmesinin diğer sebebi ise azalan su kaynaklarına karşın Kinoa’nın çok zorlu ve kurak şartlarda dahi yetişebilmesi ve tarımının buğday kadar kolay olmasıdır. Bu sebeple diğer tarım ürünlerine nazaran hem getirisi hem de veriminin yüksek olacağını düşündüğümüz. Bu ürünü ilçemize kazandırmak istiyoruz. Bunun içinde ilk deneme ürün ekimimizi gerçekleştirdik. Temmuz ayı içerisinde de ilk hasadı yapılmış olacak. İlk hasat olmasına rağmen kuru şartlarda ekimi yapılabilen bu bitkiden dekar başına ortalama 200 kilogram verim bekliyoruz. İnşallah verim ve satış fiyatında beklentileri karşılaması durumunda önümüzdeki yıl ekim alanlarını arttırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.