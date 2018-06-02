Tatvan’da polis aracı devrildi: 16 polis yaralandı

Alınan bilgilere göre, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım’ın Batman’daki mitinginden dönen Van Emniyetine bağlı Çevik Kuvvet polis aracı Tatvan - Van kara yolunda devrildi. Seyir halinde iken belirlenemeyen bir nedenden dolayı Yelkenli Köyü mevkiinde devrilen araç içinde bulunan 16 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araçtaki yaralı polis memurları kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir çoğunun tedavisi ayakta yapılan polis memurları taburcu edildi

Öte yandan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Bitlis Sağlık İl Müdürü Koray Okur yaralı polisleri hastanede ziyaret etti.

Kazada yaralanan polis memurlarının Van ilinde görev yaptığı, hayati tehlikelerinin olmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi.