Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 07:54

Tatvan’da polis aracı devrildi: 16 polis yaralandı

Bitlis’in Tatvan ilçesi Yelkenli Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 16 polis memuru yaralandı.

Tatvan’da polis aracı devrildi: 16 polis yaralandı

02 Haziran 2018 07:54



Alınan bilgilere göre, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım’ın Batman’daki mitinginden dönen Van Emniyetine bağlı Çevik Kuvvet polis aracı Tatvan - Van kara yolunda devrildi. Seyir halinde iken belirlenemeyen bir nedenden dolayı Yelkenli Köyü mevkiinde devrilen araç içinde bulunan 16 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araçtaki yaralı polis memurları kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir çoğunun tedavisi ayakta yapılan polis memurları taburcu edildi



Öte yandan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Bitlis Sağlık İl Müdürü Koray Okur yaralı polisleri hastanede ziyaret etti.



Kazada yaralanan polis memurlarının Van ilinde görev yaptığı, hayati tehlikelerinin olmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç