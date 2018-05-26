Tatvan’da şehit ve gazi yakınlarına yönelik iftar yemeği verildi

Tatvan ilçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçedeki bir restoranda verilen iftar yemeği kapsamında şehit aileleri, gazi ve gazi aileleriyle bir araya gelen Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, şehit aileleri, gazi ve gazi aileleriyle birlikte hem iftarlarını açtı hem de sohbet etti. İftar sonrası kısa bir selamlama konuşması yapan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, katılımlarından ötürü şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerine teşekkürlerini iletti. Şehit aileleri, gazi ve gazi aileleriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kaymakam Özkan, kapılarının her zaman şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerine sonuna kadar açık olduğunu dile getirdi.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise düzenlenen iftar yemeğinin aynı bir anlam taşıdığını ifade ederek, “Mübarek ramazan ayının rahmeti bereketi üzerinize olsun diyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan bu mübarek ramazan ayında bu güzel iftar sofrasına çocuklarıyla, aileleriyle birlikte buraya gelen bizlere onur veren şeref veren şehit ve gazi ailelerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Onlar bu memleket, millet ve vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin emanetleri bizlere emanet olan ailelerinin de bizlerde çok ayrı bir yeri var. Tatvan Kaymakamlığının öncülüğünde burada olmanızın da yine ayrı bir anlam taşıyor birliğe beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde rahmeti ve bereketi bol ramazan ayı içerisinde böyle bir programda bir araya gelmekte ayrı bir anlam ifade diyor.” Dedi.

“Ekonomide ve döviz operasyonu ile bu millete diz çöktürmeye çalışıyorlar”

Ülkenin kritik bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Vali Ustaoğlu, "Yüz yıldır ülkemize ve milletimize diz çöktüremeyen güçlerin bu kez de ekonomi ve döviz üzerinden bir operasyonla diz çöktürmeye çalışıyorlar. Yedi düvelin bizlere diz çöktürmeye çalıştığı bu Anadolu coğrafyasında bunu başaramayanlar son 10 yıl içinde gezi süreci ile başlayan 17-25 Aralık ile devam eden 15 Temmuz ile adeta artık bu işi hallederiz diyenler, bunu başaramayanlar son hamleyi bu kez ekonomi üzerinden, döviz üzerinden bir operasyonla bu millete diz çöktürmeye çalışıyorlar. Ama bizler bir olduğumuz sürece, bizler diri olduğumuz sürece, bizim kardeşliğimiz devam ettiği sürece kimse ne bu memlekete nede bu millete diz çöktüremezler. İnşallah memleketimizin üzerinden hesap yapanların hesapları tutmayacağı gibi bayrağımızda göklerde dalgalanmaya devam edecektir. Bu coğrafya çok sıkıntılar çok acılar çekti. İşte burada bulunan 300’ün üzerinde şehit ailemiz yakınlarını bu memleket, bu bayrak, bu vatan için feda etti. Şu anda nasıl bir ruh ve kararlılıkla gece gündüz demeden mücadele ediliyorsa bundan sonra da bu mücadele kararlılıkla devam edecektir. Şehitlerimiz müsterih olsun ruhları şad olsun. Bu coğrafya da hesabı olanlar bir kez daha hüsrana uğrayacaklar biz buna inanıyoruz. Bu vesile ile bir kez daha bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyor, bu memleket için canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, aramızda gazilerimiz var, gazilerimize de acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Düzenlenen iftar yemeği sonrası Kaymakam Özkan ile birlikte masaları tek tek dolaşan Vali Ustaoğlu, şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerinin hal ve hatırını sorarak sohbet etti. Kaymakam Özkan ve Vali Ustaoğlu ayrıca programa katılan şehit ve gazi yakınlarının çocuklarına ise hediyeler dağıttı.

Düzenlenen iftar yemeğine Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Kaymakam Mehmet Ali Özkan, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tamer Atay, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Başar, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan, İlçe Emniyet Müdürü Tulga Uyar, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Baki Menteş, Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman, kamu kurum amirleri, ilçemizdeki şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları katıldı.