Tatvan’da sınav tercihleri için ‘tercih komisyonu’ kuruldu

Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) işbirliğiyle kurulan komisyon kapsamında gerek ilçedeki ve gerekse çevre il ve ilçelerden gelen öğrencilere üniversite tercihleri konusunda destek sağlanıyor. Tatvan Yaşam AVM’de kurulan tercih komisyonlarına başvuran öğrenciler, komisyon üyelerince puanları değerlendirilerek, rehber öğretmenler eşliğinde en doğru tercihleri yapmaları konusunda yönlendiriliyor. Tercih başvurularının son gününe kadar çalışmalarına devam edecek olan tercih komisyonu, bu sayede öğrencilerin tercihlerini en doğru şekilde yapmasına öncülük etmiş olacak.

Oluşturulan komisyonun çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, alanında uzman gönüllü öğretmenlerden oluşan komisyonun sadece ilçedeki öğrencilere değil, çevre il ve ilçelerden gelen öğrencilere de hizmet verdiğini söyledi. Komisyonu oluşturmalarındaki amacın öğrencilerin üniversite tercihleri başta olmak üzere diğer tüm sınav tercihleri için alanında uzman eğitimciler gözetiminde en doğru şekilde tercihlerini yapmalarına rehberlik etmek olduğunu ifade eden Kaymakam Özkan, komisyonun son tercih gününe kadar çalışmalarını devam ettireceğini ifade ederek, “Komisyonumuz öğrencilerimizin tercihlerini en doğru ve en sağlıklı şekilde yapmalarına yardımcı oluyor. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği komisyonumuz, şu ana kadar birçok öğrencimizin tercihlerini en doğru şekilde yapmasına yardımcı oldu. Amacımız, öğrencilerimizin yanlış tercihler yapmalarının önüne geçmektir. Bu anlamda komisyonda gönüllü olarak görev alan tüm öğretmen ve idareci arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, öğrencilerimize de başarılar diliyorum" diye konuştu.