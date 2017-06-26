Tatvan’da trafik kazası: 6 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Tatvan-Ahlat karayolunun 300 Evler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tayyar Şinasi yönetimindeki 17 MKR 93 plakalı kamyonet Van yönüne gitmek için Cumhuriyet Mahallesi’nde dönüş yaparken, Suriye uyruklu Anwar Nabo yönetimindeki 34 SAB 046 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Suriyeli Anwar Nabo ile kamyonet sürücüsü Tayyar Şinasi ve aynı araçtaki Naime Şinasi, Hasret Şinasi, Berat İnan, Emine İnan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.