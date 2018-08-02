Tatvan’da ’Vekalet yoluyla kurban bağışı’ standı kuruldu

Tatvan İlçe Müftülüğü tarafından ilçe merkezinde bulunan bir AVM önünde kurulan kurban bağış standıyla "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla Vekaletle Kurban kampanyası başlatıldı. Yardımlaşma ve kardeşlik duygularını canlı tutmak, iyiliği yaygınlaştırmak ve kamuoyunda gerekli hassasiyetin sağlanmasının amaçlandığı kampanya ile vatandaşların vekâlet yoluyla kurban bağışlarını rahatça yapabilmeleri amaçlanıyor. Başlatılan kampanya ile ilgili bilgi veren Tatvan İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş; Kurbanlarını vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve kurban bağışı konusunda vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla, hizmeti halkımızın ayağına götürüyoruz. Vatandaşlarımız kurbanlarını ister İlçe Müftülüğümüze ya da ilçede kurulan standımıza gelerek makbuz karşılığı ile, isterlerse de internet adresimiz olan https://bagis.tdv.org.tr adresinden kendileri yapabileceklerdir” dedi.

Her yıl olduğu gibi yine bu yıl da ’Vekalet kurbanlarının Diyanet İşleri Başkanlığı güvencesiyle ülkede ve dünyanın dört bir tarafında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade eden İlçe Müftüsü Aktaş, vekalet yoluyla kurban bağışı organizasyonu ile açılan standta görevlendirilmiş arkadaşlar tarafından vatandaşlara yardımcı olunacağını belirtti. Vekâletle kurban bağış bedelinin 2018 yılında yurt içinde 850 TL, yurt dışında ise 625 TL olduğunu söyleyen Aktaş, kampanyanın 20 Ağustos 2018 tarihinde sona ereceğini ifade etti.