Tatvanlı öğrenciler kurs sayesinde üniversiteli oldu

Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün öğrenciler için açmış olduğu ücretsiz BESYO hazırlık kursundan büyük bir başarı elde edildi. Kurs sayesinde 45 öğrenciden 31’i yapılan yetenek sınavlarını başarı ile geçerek farklı üniversitelerin BESYO bölümlerine yerleşirken, 10 öğrenciden 6’sı ise spor liselerine yerleşme başarısını elde etti. Açıklamalarda bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kursa giden öğrencilerin büyük çoğunluğunun farklı üniversitelerin açmış olduğu yetenek sınavlarında başarılı sağladığını söyledi. Bu yıl açılan BESYO hazırlık kursunun meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Kaymakam Özkan, “Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından açılan ve yaklaşık 5 ay devam eden BESYO hazırlık kursu sayesinde 3’ü bayan olmak üzere 31 öğrencimiz üniversiteler tarafından gerçekleştirilen özel yetenek sınavlarını başarı ile geçerek farklı üniversitelerin BESYO bölümlerine yerleşirken, 6 erkek öğrencimiz ise yine aynı kurs sayesinde spor liselerine yerleşme başarısı elde etti. Kurs sayesinde öğrencilerimizin elde etmiş olduğu bu önemli başarı bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. İnşallah şimdiye kadar olduğu bundan sonrada bu başarıları arttırmak için bu tür kursları açmaya devam edeceğiz. Ben bu vesile ile büyük bir gayret göstererek kursa devam eden ve bunun sonucunda ise büyük bir başarı elde ederek üniversite hayaline kavuşan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca kursun açılmasında emeği geçen kurum amirlerimize ve kurs antrenörlerimize ise emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Elde edilen başarının önemine vurgu yapan BESYO hazırlık kursu antrenörlerinden Dinçer Orak, Şevket Ulus ve Sümeyra Yardım ise, başarının tesadüf olmadığını, sıkı bir çalışma, emek ve gayretin bir sonucu olduğunu ifade ettiler. Tatvan’daki genç yeteneklerin üniversite ile buluşmasına imkan sağlayan BESYO hazırlık kursunun açılmasında emeği geçen Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kalender, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, İlçe Müdürü Şahin Kardaş ve diğer herkese teşekkürlerini ileten antrenörler, başarılı olan öğrencileri ise tebrik ettiler.