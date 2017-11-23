Trabzon’dan Güroymak’a sevgi eli

Trabzon’un Çaykara Kaymakamlığı, Çaykara Belediyesi, İnan kardeşler, Sezgin Otel ve Karaoğlu Kırtasiye öncülüğünde yürütülen proje kapsamında gönderilen malzemelerin dağıtımı yapıldı. Proje koordinatörü Ali Zeyrek, sosyal projeler kapsamında öğrencilere kırtasiye yardımı, okullara ise temizlik malzemeleri dağıttıklarını belitti. Amaçlarının öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim görmelerini sağlamak olduğunu ifade eden Zeyrek, şöyle konuştu:

"Bu proje, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesidir. Bu kapsamda Çaykara Kaymakamlığı ile Çaykara Belediyesinin öncülüğünde; iş adamları ve hayırsever vatandaşlarımız tarafından desteklenen proje kapsamında hazırlanan malzemeleri kırsal kesimdeki okullarımıza teslim ediyoruz. İlk durağımız Bingöl ilimizdi. 7 kişilik ekibimizle öğrenci kardeşlerimizin mutluluklarına ortak olduk. Güroymak ilçemizde 3. projemizi gerçekleştirdik. Ayrıca Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu hemşehrimizin buradaki çalışmalarını yerinde görme fırsatını bulduk, takdir ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Bugün kardeşçe yaşamaya ve birbirimize yardım etmeye ve eğitim için destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu ise, Mevlana İlkokulunda öğrencilere yapılan yardım programına katıldı. Öğrencilerin gelecekleri olduğunu söyleyen Alibeyoğlu, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu ağabeyleriniz, kış şartlarında Trabzon ilinden yola çıkarak okumanız için sizlere yardımlar getirmişler. Tarihimizi, geçmişimizi iyi okuyun, anlamaya çalışın. Kurtuluş Savaşında, Çanakkale Savaşında dedelerimiz ‘ben Kürdüm, Lazım, Türküm’ demeden, ‘bu vatan topraklarında, bu ay yıldız bayrağı altında yaşayan kardeşleriz’ diyerek vatan savunmasını beraberce yapmış, gazi ve şehit olmuşlardır. Yine tarihimizdeki gibi bugün kardeşçe yaşamaya ve birbirlerimize yardım etmeye devam edeceğiz. Devlet olarak yanınızdayız. Her türlü eğitim için destek vermeye devam edeceğiz. Yeter ki sizler okuyun. İyi okullar kazanmaya ve meslek sahibi olmaya çalışın” diye konuştu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, cep telefonuyla canlı bağlantı yaparak, yardımları gönderen Çaykara Kaymakamı ile Çaykara Belediye Başkanına teşekkür etti.