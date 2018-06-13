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13 Haziran 2018 14:12

Uçurumdan atlayan 300 koyundan 200’ü telef oldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde uçurumdan atlayan koyunlardan 200’ü telef oldu.

Uçurumdan atlayan 300 koyundan 200’ü telef oldu

13 Haziran 2018 14:12


Alınan bilgilere göre olay, bu sabah Tatvan ilçesine bağlı Çanakdüzü köyü Bağmeşe Mezrası kırsalındaki dağlık alanda meydana geldi. Dağda otlayan yaklaşık 300 koyundan birinin uçurumdan atlamasıyla diğerleri de peşinden atladı. Yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 200’ün üzerinde koyun telef olurken, birçok koyun da yaralandı.


Sürüye bakan çobanın haber vermesi üzerine olay yerine giden koyun sahipleri, gördükleri manzara karşısında şok yaşadı. Olayın yetkili mercilere de haber verilmesi üzerine Tatvan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve jandarma ekipleri olay yerine giderek inceleme başlattı.




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