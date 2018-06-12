Vali İsmail Ustaoğlu, Suriyeli sığınmacılarla iftarda buluştu

Utaoğlu’nun öncülüğünde Tatvan Kaymakamlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün organizasyonuyla verilen iftar yemeği, Tatvan’da gerçekleştirildi. Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan ve Bitlis’te yaşayan yaklaşık 150 Suriyeli ile bir araya gelen Vali Ustaoğlu, ezan öncesi masaları tek tek gezerek sığınmacılarla yakından ilgilendi.

Suriyeliler ise, “Allah Senden razı olsun, Allah kabul etsin” diyerek Vali Ustaoğlu’na şükranlarını ilettiler.

İftar sonrası konuşma yapan Vali Ustaoğlu, Suriye’nin tüm dünyanın kanayan yarası olduğunu belirterek, 6,5 milyon insanın yerinden yurdundan edildiğini, Türkiye’nin tüm dünyaya örnek olarak Suriyeli kardeşlerini ağırladığını belitti. Bu iftar sofrasının kendisi için değerinin bir başka olduğunu ifade eden Ustaoğlu, Kâinatın Efendisi Hazreti Muhammed’in asırlar önce ilan ettiği kardeşliğin bu iftar sofrasında yaşandığını vurguladı.