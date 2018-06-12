Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 13:32

Vali İsmail Ustaoğlu, Suriyeli sığınmacılarla iftarda buluştu

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Suriyelilerle iftarda buluştu.

Vali İsmail Ustaoğlu, Suriyeli sığınmacılarla iftarda buluştu

12 Haziran 2018 13:32


Utaoğlu’nun öncülüğünde Tatvan Kaymakamlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün organizasyonuyla verilen iftar yemeği, Tatvan’da gerçekleştirildi. Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan ve Bitlis’te yaşayan yaklaşık 150 Suriyeli ile bir araya gelen Vali Ustaoğlu, ezan öncesi masaları tek tek gezerek sığınmacılarla yakından ilgilendi.


Suriyeliler ise, “Allah Senden razı olsun, Allah kabul etsin” diyerek Vali Ustaoğlu’na şükranlarını ilettiler.


İftar sonrası konuşma yapan Vali Ustaoğlu, Suriye’nin tüm dünyanın kanayan yarası olduğunu belirterek, 6,5 milyon insanın yerinden yurdundan edildiğini, Türkiye’nin tüm dünyaya örnek olarak Suriyeli kardeşlerini ağırladığını belitti. Bu iftar sofrasının kendisi için değerinin bir başka olduğunu ifade eden Ustaoğlu, Kâinatın Efendisi Hazreti Muhammed’in asırlar önce ilan ettiği kardeşliğin bu iftar sofrasında yaşandığını vurguladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
22
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç