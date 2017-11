Vali Ustaoğlu, köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Halkın sorunlarını dinlemek üzere mahallelere gidip halk toplantıları gerçekleştiren Vali İsmail Ustaoğlu, her 15 günde bir mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı gerçekleştiriyor. Bazı kamu kurum temsilcilerinin de katıldığı toplantıya Bölükyazı, Arıdağ, Bayramalan, Başmaklı, İçgeçit, Üçevler, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Akçalı, Ilıcak ve Kayabaşı köy muhtarları katıldı. Toplantı açılışında konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, köylere daha iyi hizmet götürülebilmesi için muhtarlarla bir araya geldiklerini belirterek, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Ustaoğlu, “Devletimizin imkanlarının en ücradaki vatandaşa ulaştırılmasında en önemli aracı muhtarlarımız olmuştur. Muhtarlarımız adeta devletimizin işiten kulağı, gören gözü ve konuşan dili olmuştur. Her 15 günde bir muhtarlarımızla valilikte toplantı gerçekleştiriyoruz. Muhtarlarımıza her daim kapılarımız açık. Devletimizin imkanları ölçüsünde köylere daha iyi hizmet götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan muhtarlar ise, köylerin ihtiyacı olan içme suyu, altyapı ve köy yollarının asfaltlanması gibi konulardaki taleplerini ilettiler.