Vali Ustaoğlu, sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi

Bitlis Belediyesi, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Arifbey ve Kazımdirik caddelerinde sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yürütüyor. Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu ve teknik ekibi, tarihi dokusu ve yapısıyla eşine az rastlanır bir bölge olan kent merkezindeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Ustaoğlu, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, esnafların sorunları dinledi. Ustaoğlu, “Çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz ve halkımızı fazla mağdur etmeden bir an önce bu çalışmalarımızı bitirip sonlandıracağız” diye konuştu.

Ustaoğlu, Bitlis turizminin canlandırılması için yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, “Elimizde Türkiye’nin ender güzelliklerini bir arada bulunduran Doğu’nun saklı cenneti bulunuyor. Bu cennet parçası şehrimize bir hizmeti daha fazla getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bitlis ekonomisine canlılık katan turizme gerekli önemi vermek bizler için büyük önem arz ediyor. Bu maksat ile yaptığımız çalışmalar kapsamında sokak sağlıklaştırma çalışmasını yapıyoruz. Ciddi bir potansiyeli içinde barındıran Bitlis; yapılacak olan çalışmalarla ciddi bir yere gelecek. Bitlis çarşısının restorasyon çalışmasının sokak sağlıklaştırma projesini yapıyoruz. İnşallah kısa bir süre sonra bitireceğimiz çalışmalar ile caddemiz ihtişamlı kadim kent görünümüne kavuşacaktır. Bitlis’imiz; sağlık, doğa, inanç, kültür ve tarihi ile bölgenin önde gelen turizm cennetlerinden biri olacak” diye konuştu.