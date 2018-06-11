Vali Ustaoğlu ve eşinden sevgi evlerine ziyaret

Vali İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, sevgi evlerinde yaşamlarını sürdüren çocuklarla iftar yaptı. İl Müdürü İsmetullah Altun tarafından karşılanan Vali Ustaoğlu, daha sonra sevgi evlerini gezerek çocuklarla tek tek ilgilendi. Vali Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri çocuklara dağıttı.

Çocukların kendilerine bir emanet olduğunu belirten Vali Ustaoğlu, “Çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmeleri için devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızın mutlu ve huzurlu bir şekilde yetişmesi en büyük dileğimizdir. Devletimize ve milletimize emanet edilmiş çocuklarımıza göstereceğimiz sevgi, onların yaşamlarına güzellikler katacaktır. Sevgi evlerindeki yaşam standartlarının güzel olması devletimizin büyüklüğünü gösteriyor” dedi.