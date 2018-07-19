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19 Temmuz 2018 09:24

Vali Ustaoğlu ve Muş protokolünden Tatvan ziyareti

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve Muş Valisi Aziz Yıldırım, Bitlis’in Tatvan ilçesini ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu ve Muş protokolünden Tatvan ziyareti

19 Temmuz 2018 09:24


Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan tarafından karşılanan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Muş Valisi Aziz Yıldırım ve yeni göreve başlayan Muş Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, önceki dönem Muş Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Turgay Yorulmaz’dan oluşan heyet, ilçede bazı ziyaretlerde bulundu.


İlçede verilen öğle yemeğinin akabinde ilk olarak Tatvan Kaymakamlığını ziyaret eden heyet, Kaymakam Mehmet Ali Özkan’la bir araya geldi. Heyet üyeleri, daha sonra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay’a ziyaretler gerçekleştirdi.


Yapılan ziyaretlerle ilçedeki programlarını tamamlayan heyet üyeleri, ardından ilçeden ayrıldı.




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