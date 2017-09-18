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18 Eylül 2017 12:27

Vali Ustaoğlu’ndan ‘Ahilik Haftası’ mesajı

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, 18-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Vali Ustaoğlu’ndan ‘Ahilik Haftası’ mesajı

18 Eylül 2017 12:27


Ustaoğlu, Ahilik geleneğinin Selçuklu zamanından günümüze kadar geldiğini ifade etti. Ustaoğlu, “Selçukludan günümüze kadar uzanan Ahilik geleneği; iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverlik gibi toplumsal değerlerimizin yanı sıra Anadolu’daki varlığı bin yıla dayanan meslek etiği ve çalışma disiplini oluşturan çok özel bir kültürümüzdür. Ahilik, sanat ve meslek yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken, ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel niteliklerini belirlemiştir. Milli kimliğimizi oluşturan değerlerden biri olduğu gibi, geleneğinde mesleki eğitimin yanında sosyal, kültürel ve ahlaki bilgilerle desteklenerek koruyucu değerler meydana getirmiş, ahilik teşkilatı kurucusu Ahi Evran Veli’nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde de bizlere yol göstermiştir. Ülke menfaatlerini koruyarak toplum huzurunun sağlanmasına yardımcı olmuşlardır. Emek ve alın terini vatanseverlik duygularıyla birleştiren esnaf ve meslek kuruluşlarının Ahilik Haftasını yürekten kutluyor, bu vesileyle birlik ve beraberlik duygusunun büyüyerek devam etmesini temenni ediyorum” dedi.




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