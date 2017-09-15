Vali Ustaoğlu’ndan emniyet ve tugaya ziyaret

Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Altay’ı ziyaret etti

Ustaoğlu, ilk olarak Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Yaman Ağırlar’ı makamında ziyaret etti. Yaman Ağırlar ve yardımcıları tarafından karşılanan Vali İsmail Ustaoğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü ve Pasaport Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Yapılan iş ve işlemler hakkında personelden bilgi alan Vali Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar’ın makamına geçerek yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Ustaoğlu’nun bir sonraki durağı ise, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı oldu. Tuğgeneral Tamer Altay ve Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan tarafından karşılanan Vali Ustaoğlu, şeref defterini imzaladı. Vali Ustaoğlu, Tuğgeneral Tamer Altay’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.