Vali Ustaoğlu’ndan tanıtım günlerine davet

Vali Ustaolu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, Bitlis’in her ayının turizmin her türüne cevap verebilecek kapasitede olduğunu söyledi. Bitlis’in tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olduğunu sözlerine ekleyen Ustaoğlu, “Bitlis ilimiz, yılın 12 ayında turizmin her türüne cevap verebilecek bir potansiyele sahiptir. Anıtsal yapıları, eşsiz doğası, geleneksel kültürü, dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Avrupalı Seçkin Destinasyon (EDEN) ödülü almış Nemrut Krater Gölü, Selçuklu medeniyetinin en büyük eserlerini içinde bulunduran Ahlat ilçesi, çetin kış şartlarının beraberinde getirdiği kış turizmi imkanları, Bitlis ilimizin turizm zenginliklerinin bazılarıdır. Sahip olduğumuz bu değerlerin ve geleneksel kültürümüzün el sanatları, yemek, halkoyunları, yöresel ürünlerin tanıtımı amacıyla İstanbul Maltepe’de “Bitlis Tanıtım Günleri” düzenliyoruz. Bitlis ilimizin turizm değerlerinin tanıtılması, ekonomik ve ticari kapasitesinin artırılması, alternatif turizm olanaklarının ortaya çıkarılması, sanayi ve tarım ürünlerinin markalaşmalarının sağlanarak yeni pazarlara ulaşma imkânlarının artırılması, İstanbul ve Marmara bölgesinde yaşayan Bitlisliler arasında tanışma ve dayanışma ruhunun geliştirilmesi ve ziyaretçilere gösterilmesi amacını taşıyan ve İstanbul’da üçüncüsü yapılacak ‘Bitlis Tanıtım Günleri’ İstanbul Maltepe etkinlik alanında 30 Kasım ile 3 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenecektir. Valiliğimiz, ilçe kaymakamlıkları, belediyeler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, turizm işletmeleri ve yöresel ürün stantlarının kurulacağı tanıtım günleri etkinliğinde ziyaretçilere yöresel tatlarla birlikte konserler, halkoyunları gösterileri, yöresel ürün ikramları gibi eğlenceli aktiviteler sunulacaktır. İstanbul ve Marmara bölgesinde yaşayan herkesi 30 Kasım ile 3 Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul Maltepe’deki ‘Bitlis Tanıtım Günleri’ etkinliğimize bekliyoruz” dedi.