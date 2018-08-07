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07 Ağustos 2018 17:18

Vali Ustaoğlu’nun Bitlis’in düşman işgalinde kurtuluşunun yıl dönümü mesajı

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102.

Vali Ustaoğlu’nun Bitlis’in düşman işgalinde kurtuluşunun yıl dönümü mesajı

07 Ağustos 2018 17:18

Yıldönümü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.


Vali Ustaoğlu yayımladığı mesajında, “Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’inci yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutlamanın idraki içindeyiz. Ülkemizin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Bitlis’imizde de içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz, saygıdeğer ecdadımız, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergileyerek, Bitlis’imizi düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. Vatanın bütünlüğü elbette ki Şehitlerimizin fedakârlığı ile eş değerdir. Bütün mukaddeslerimizin sembolleştiği tek değer ise Al Bayrağımızdır. Devletimizin bölünmez bütünlüğü için, milletimizin sağlığı, selameti, huzuru ve birliği için canlarını feda eden şehitlerimiz önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın 15 Temmuz gecesinin kahraman şehitleri ile bugüne kadar ülkemizin bekası için bayrağı ve vatanı için gözünü kırpmadan şehit düşmüş tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz ruhları şad olsun. Siz değerli halkımızın tekrar kurtuluş gününüzü kutluyor, bütün hemşerilerimizi kurtuluş programına davet ediyorum” dedi.




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