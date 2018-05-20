Van Gölü sahilinde kuaför eğitimi

Düzenlenen kuaför eğitimine ülke genelinden 5 eğitmen ile Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Trabzon, Adapazarı, Diyarbakır, Gümüşhane, Van ve Muş başta olmak üzere 60 kuaför katıldı. İlçe sahilindeki özel bir işletmede başlayan saç modeli ve renklendirme ile makyaj eğitimleri, uygulamalı olarak Van Göl kıyısında açık havada devam etti. Yaklaşık 7 yıldır kuaför eğitmenliği yaptığını belirten Meryem Kızıl, "25 yıldan beri bu sektörde çalışıyorum. Bu organizasyona Adapazarı’ndan katılıyorum. Ülkenin birçok yerinde eğitimler verdik, fakat doğu bölgesi bana daha çok cazip geliyor. Gönüllü olarak katıldım ve burayı çok beğendim. Türkiye’nin hemen hemen her yerinden gelenler oldu, şuanda 60 katılımcı var" dedi.

Organizasyona eğitimci olarak Diyarbakır’dan katıldığını belirten Hasan Keskin ise 8 yıllık topuz eğitmeni olduğunu söyleyerek, "10’ar kişilik guruplar halinde kuaför arkadaşlarımıza uygulamalı eğitim veriyoruz. 3 gün boyunca devam edecek olan programa ülkenin her yerinden katılım olması bizleri çok gururlandırdı. Eğitim sonrası katılım sağlayan kuaförcü arkadaşlarımız arasında bir yarışma yapmayı planlıyoruz" dedi.

Türkiye’nin birçok yerinde kesim eğitimleri verdiklerini ve şuan da Tatvan’da olduklarını söyleyen Tolga Akyüz ise, "Eğitimci olarak Gümüşhane’den katıldım. Daha önce de buraya gelmiştim. Buranın atmosferi, insanları gerçekten çok güzel, bu nedenle burada olmak mutluluk verici. Katılımcı meslektaşlarımıza çeşitli bilgiler paylaşıyoruz. Saç kesiminden tutun da topuz ve türbanına varana kadar. Bu nedenle burada olmak mutluluk verici ve sonraki zamanlarda da burada yapılacak olan organizasyonlara seve seve katılmaktan onur duyarım. Katılımından dolayı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Organizasyona eğitimci olarak İstanbul’dan katılan Serap Hen, 22 yıldır profesyonel olarak bu mesleğin içerisinde olduğunu, buradaki katılımcılarla bilgi alışverişinde bulunacaklarını ve ilk kez geldiği Tatvan’ı çok beğendiğini söyledi. Boya ve renklendirme üzerine eğitim verdiklerini kaydeden Dilan Çağlayan, organizasyona Muş’tan katıldığını belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Tatvan’dayız şuanda, boya ve renklendirme üzerine eğitim veriyoruz. Son zamanların en gözde olan renklerini, en trend renklerini burada arkadaşlarla birlikte eğitim vereceğiz" dedi.

Öte yandan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan da kursu ziyaret ederek hem kurs ile ilgili bilgi aldı hem de kursiyerlere başarı dileklerini iletti.