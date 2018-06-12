VEDAŞ İl Müdürlüğünden iftar yemeği

Ş. (VEDAŞ) İl Müdürlüğü tarafından 500 kişiye iftar yemeği verildi.

Hizan Kıl Çadırı Düğün Salonunda düzenlenen iftar yemeğine Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan VEDAŞ İl Müdürü Tahsin Uzunselvi ,’’Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak farklı ilçelerde iftar programları düzenlemekteyiz. Bugünde Hizan ilçemizde 500 kişilik iftar programı düzenledik. Kaymakam Bey ve kurum amirleri ile Hizan ilçemizde bulunan birim müdürlerini davet ettik. Halkımızla birlikte aynı sofra etrafında bir arada olmak niyetiyle böyle iftar program düzenledik. İftar programının düzenlenmesinde katkısı olan yönetim kurul başkanımız ve şirket yönetimimiz, VEDAŞ ve VEPSAŞ şirketlerimizin yönetim kademesindeki değerli büyüklerime de teşekkür ediyorum. Başta Hizan Kaymakamımız olmak üzere burada katkısı olan herkese, kurum amirlerine, siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum’’ dedi.