Zabıtadan bayram denetimi

Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi tatlı üretimi yapan pastaneleri denetledi. Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, imalathanelerin ve çalışanların sağlık karneleri, sağlık raporları, iş yeri temizliği, gıdaların tazeliği, üretimde kullanılan alet ve gereçlerin temizliği, beyaz önlük ve eldiven kullanımı, sineklikler gibi önem arz eden konular titizlikle incelendi.

Bitlis Belediyesi olarak vatandaşın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için yıl boyunca çalıştıklarını belirten Zabıta Müdürü Nazım Özdemir, "Yıl içinde sürdürdüğümüz rutin denetimlerimizi Kurban Bayramı öncesi pastane ve tatlı salonlarında da sürdürüyoruz. Çünkü bayram dolayısıyla buralarda yoğunluk oluşuyor. Bu çalışmalar hem vatandaşımız hem de esnafımız için çok önemlidir. Bu denetimlerle de birçok olumsuzluğun önüne geçiyoruz. Yaptığımız denetimlerde başta hijyen olmak üzere genel bir kontrol yapıp, kurallara uymayan iş yerlerine uyarılarda bulunuyoruz" dedi.