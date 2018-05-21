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21 Mayıs 2018 14:34

140 çeşit nilüfer çiçek açtı

Bolu’da, Nilüfer Sanat Parkı’nda üretimine başlanılan 140 çeşit nilüfer, rengarenk çiçek açtı.

140 çeşit nilüfer çiçek açtı

21 Mayıs 2018 14:34


Bolu’da, Alpağutbey Mahallesi’nde Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 7 bin 300 metrekarelik alana kurulan Nilüfer Sanat Parkı’nda çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Park içerisindeki bin 160 metrekarelik nilüfer havuzlarına geçtiğimiz yıl Eylül ayında dikimi yapılan 140 çeşit nilüfer, başarılı geçen adaptasyon süreci sonrası rengarenk çiçek açtı.


Nilüfer Sanat Parkı’nda incelemelerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Nilüfer üretmek özel bir çaba. İstanbul’daki bir büyüğümüz 400’ün üzerinde nilüfer çeşidi üretmiş. Artık yaşı ve bakım şartları dolayısıyla zorlandığı için bütün birikimini Bolu’ya bağışladı. Şuan onun kaldığı yerden Bolu Belediyesi olarak biz devam ediyoruz” dedi.



“Gölcük’ü nilüfer gölü haline getirmeye çalışıyoruz”


Bolu’nun ‘göller diyarı’ olduğunu belirten Yılmaz, “200 kadar göl ve göleti var. En önemlilerinden bir tanesi de Gölcük gölü. Gölcük’ü nilüfer gölü haline getirmeye çalışıyoruz. Şuan Gölcük’te 55 çeşit nilüfer var. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde nilüferlerin göl havasına, suyuna alışma sistemlerini tamamladıktan sonra orası bir nilüfer cenneti haline dönüşecek. Nilüferi seven herkes de bu güzellikleri görmek için buraya gelecek. Nilüferin üretilmesini ve dışarıya yansımasını Bolu Belediyesi olarak sağlayacağız. Bu park aynı zamanda bonsai ağacı üretim merkezi haline de dönüşecek. Vatandaşlarımızın tabiatla iç içe olabilecekleri bir mekan oluşturmayı amaçlıyoruz. İnşallah bunlar Bolu’nun tanıtımında da kullanılacak özel ögeler olacaktır” şeklinde konuştu.




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