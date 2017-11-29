3 kilo esrarla yakalanan şahıslardan biri tutuklandı

Bolu’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan ihbar üzerine, TEM Otoyolu üzerinde içerisinde 2’si yabancı uyruklu 4 kişinin olduğu otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde yapılan aramada, aracın bagajında bulunan çanta içerisinde gizlenmiş halde piyasa değeri 225 bin lira olan 3 kilo 7,88 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili, S.G (22), E.G (27) ve yabancı uyruklu N.R.C. (22) ile R.N. (23) isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şahıslardan Afganistan uyruklu R.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.