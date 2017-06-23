Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 14:35

Adalet Yürüyüşü’ne köşe yazarlarından destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşünün 9.

Adalet Yürüyüşü’ne köşe yazarlarından destek

23 Haziran 2017 14:35

gününde yürüyüşün bir kısmına köşe yazarları da katıldı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’nün 9’uncu günü Bolu güzergahında yürüyüşüne devam ediyor.


Sabah saatlerinde başlayan yürüyüşün ilk molasını Bolu’nun Yeniçağa ilçesi’nde veren Kılıçdaroğlu, yarım saat dinlendikten sonra yürüyüşüne tekrar başladı. Yaklaşık 3 bin kişi ile birlikte yürüyüşüne devam eden Kılıçdaroğlu’na yolun bir bölümünde Milli Gazete köşe yazarı Mustafa Yılmaz ile Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı Ahmet Takan da katıldı. Kılıçdaroğlu ile bir süre birlikte yürüyerek sohbet eden köşe yazarları daha sonra araçlarıyla yürüyüşten ayrıldılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
BOLU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:55
  • Güneş :05:16
  • Öğle :13:07
  • İkindi :17:07
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!