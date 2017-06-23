Adalet Yürüyüşü’ne köşe yazarlarından destek

gününde yürüyüşün bir kısmına köşe yazarları da katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’nün 9’uncu günü Bolu güzergahında yürüyüşüne devam ediyor.

Sabah saatlerinde başlayan yürüyüşün ilk molasını Bolu’nun Yeniçağa ilçesi’nde veren Kılıçdaroğlu, yarım saat dinlendikten sonra yürüyüşüne tekrar başladı. Yaklaşık 3 bin kişi ile birlikte yürüyüşüne devam eden Kılıçdaroğlu’na yolun bir bölümünde Milli Gazete köşe yazarı Mustafa Yılmaz ile Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı Ahmet Takan da katıldı. Kılıçdaroğlu ile bir süre birlikte yürüyerek sohbet eden köşe yazarları daha sonra araçlarıyla yürüyüşten ayrıldılar.