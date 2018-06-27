Bolu küçük bir şehir ve Bolu hepimizin” dedi.

AK Parti Bolu İl Binası’nda 24 Haziran seçimlerini değerlendirmek adına basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu Belediye Başkanı Alaadin Yılmaz, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ile il ve ilçe yönetimleri katıldı. Toplantıda parti adına konuşmayı AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay gerçekleştirdi.

Seçimlerin ardından Türkiye’nin yeni bir sistemle 25 Haziran’a uyandığına değinen ve seçim süreci boyunca çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkürlerini ileten AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, “25 Haziran Pazartesi itibariyle Türkiye yeni bir sabaha uyandı. İlk defa milletimiz tarafından seçilen bir başkanlık sistemine geçiş yapıldı. Ben bu süreçte, seçim çalışmaları boyunca başta teşkilatımız gençlik kollarımızdan, kadın kollarımızdan, merkez ilçemizden, il yönetimimizden, milletvekillerimizden, milletvekili adaylarımızdan velhasıl kelam ilçelerimizden, belediyelerimizden her birisinden bugüne kadar vermiş oldukları katkılardan, yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ve bu süreç içerisinde de bu işin olmazsa olmazı değerli basın mensuplarına da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabi bunu söylerken Bolu’daki siyasi partilere de bu teşekkürü iletmemiz gerektiğini düşünüyorum. Öncellikle siyasi partiler denince Cumhur İttifakı’nın tarafı olan başta Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanından, milletvekili adaylarından ve yine Büyük Birlik Partisi olmak kaydıyla onlara teşekkürü bir borç biliyorum. Cumhur İttifakı’nda birleştikleri ve ilk turda seçilmesinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Bolu’da yaşanan siyasi sürecin barış ve huzur içerisinde geçtiğine de değinen Başkan Doğanay, “Alanda diğer siyasi partilerle doğal olarak bir çalışma sürecimiz oldu. Bunun içerisinde Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak kaydıyla Bolu’da kavgasız ve gürültüsüz süreç yaşandı, benim için en önemli olan konulardan bir tanesi bu. Çünkü biz küçük bir şehirde yaşıyoruz. Bu küçük şehirde yaşarken siyaset uğruna her şeyi kırıp döküp yakmanın bir mantığı olmadığına inanıyorum. Bunu 3 yıldır da sürekli olarak dillendiriyorum. Bu seçim süreci boyunca itina gösteren, birbirini üzmeden, kırmadan bir seçim süreci geçiren tüm siyasi partilere de bir kez daha teşekkür ettiğimi belirtmek istiyorum. Bolu küçük bir şehir ve Bolu hepimizin” diye konuştu.

Seçim sonuçlarına göre gereken çalışmaları yapacaklarına dikkat çeken Doğanay, “Sonuç olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, Bolu genelinde yüzde 65’lik bir oy oranıyla seçilmiş oldu. Tabi ki AK Parti olarak Türkiye genelinde olduğu gibi, AK Parti’nin oylarına bakıldığında sayın Cumhurbaşkanımızın oylarına nazaran bir düşüş var. Burada milletimiz siyasilerin inanması gereken o stratejik anlamdaki hamleyi yaptı. Belki de Türk Milleti olarak çok seçime gitmemizden dolayı bu işte de profesyonelleştiğimizi düşünüyoruz. Milletimiz, o ayarı çok iyi ayarlayarak ne söylenmesi gerektiğini anlata bilen, çok güzel bir yapı ortaya koydu. Biz Bolu olarak Türkiye ortalamasının yüzde 10 üzerindeyiz. Ama işin gerçeğine baktığımız zaman da sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı oyların altında AK Parti’nin almış olduğu bir oy var. Tabi ki biz AK Parti ailesi olarak buradan üzerimize düşen sorumluluğu alıp, kendi iç dünyamızdaki muhasebemizi de yaparak yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Toplantı basın mensuplarının sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.