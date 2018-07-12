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12 Temmuz 2018 20:14

Atiker Konyaspor ilk hazırlık maçında sahadan galip ayrıldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, Bolu kampında oynadığı hazırlık maçından 2-0 galip ayrıldı.

Atiker Konyaspor ilk hazırlık maçında sahadan galip ayrıldı

12 Temmuz 2018 20:14

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, her açıdan güzel bir hazırlık maçı olduğunu söyledi.


Yeni sezon çalışmalarını Bolu’da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, ilk hazırlık maçını Romanya 1. Lig takımlarından CSMS Iaşi ile yaptı. Karşılaşmayı Konyaspor, 80. dakikada Mustapha Yatabare ve 86. dakikada Moryke Fofana’nın golleriyle 2-0 galip tamamladı.


Maç sonrasında değerlendirme yapan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Genç arkadaşlarımız vardı, hepsini oynattık. Çok ağır antrenmanlar yapıyoruz. Yapacağımız işler çok önemliydi. Burada çok sevindiğimiz şeylerden bir tanesi; Traore’yi oynattık aylar sonra. Ondan dolayı mutluyuz. Bize göre her açıdan çok güzel bir hazırlık maçı geçti. Çok iyiydi, memnunuz” dedi.




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