Bakan Soylu, Bolu’da trafik tedbirlerini denetledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı trafik tedbirlerini yerinde denetlemek amacıyla bugün sabah saatlerinde, Bolu’nun Gerede ilçesinde Gerede-Karabük karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasına geldi.

Ekiplerin çalışmalarını yerinde denetleyen Bakan Soylu, Bölge Trafik Şube Müdürü Serdar Ulusoy’dan bayram boyunca alınacak tedbirler, güzergahtaki trafik yoğunluğu ve yaşanan kazalarla ilgili bilgiler aldı.

Daha sonra uygulama esnasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Bakan Soylu, sürücüleri dikkatli seyahat etmeleri konusunda uyarırken, “Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük” projesi kapsamında araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye etti.

Uygulama noktasında bulunan polis memurları ile de sohbet eden Soylu, Gerede’de bir dinlenme tesisine geçti. Burada bir süre kalan Bakan Soylu vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Ankara’ya hareket etti.